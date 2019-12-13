消息：中国长江三峡集团据悉考虑重组海外资产

知情人士透露，中国长江三峡集团有限公司正考虑对重组其数十亿美元的海外资产。

据彭博社报道，这些因相关讨论没有公开而不愿具名的人士称，这家国有能源巨头正在与顾问商讨成立一家实体来持有其国际资产。他们说，新的控股公司可能会引入战略投资者，而公司稍后可能会考虑将该部门或部分资产上市。

知情人士说，考虑尚处于初期阶段，尚未就任何潜在交易的结构或估值做出任何最终决定。中国三峡集团的代表没有立即回复置评请求。

过去十年，在政府鼓励可再生能源投资的推动下，中国三峡集团一直在购买外国资产，特别是在拉美。根据彭博汇总的数据，该公司过去十年在欧洲和拉美等地收购了大约140亿美元（189.28亿新币）资产。数据显示，其中超过一半在拉丁美洲。

该公司在南美的收购热潮还在继续，9月份以36亿美元收购了Sempra Energy的秘鲁业务。

这家能源巨头最引人注目的交易是在2018年以100亿美元收购葡萄牙电力公司(EDP-Energias de Portugal SA)，成为当年中国规模最大的对外投资。

然而，随着对中国投资的政治和监管审查加强，这宗收购葡萄牙最大电力公司的交易于今年4月被取消。据彭博6月份报道，该公司此后一直在考虑取得葡萄牙电力巴西业务的控制权。