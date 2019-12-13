据报中国明年购买500亿美元农产品 换取美国暂缓实施关税

美国白宫同意暂缓实施对中国商品的部分关税，作为交换，北京将在2020年购买500亿美元（676亿新元）农产品。

根据路透社报道，美国白宫已同意暂缓实施对中国商品的部分关税，并降低现有的关税税率，换取北京承诺2020年增加采购美国农产品，两国朝着为贸易战降温迈出一步。

据了解双边谈判的消息人士透露，美国将暂缓原定12月15日对价值1600亿美元中国输美商品加征关税，并降低现有关税。

两位知晓谈判情况的美国消息人士称，作为回应，北京将同意在2020年购买500亿美元美国农产品，采购规模是2017年两国贸易冲突爆发前的两倍多。

白宫未发布任何正式声明，引发对于两国是否就相关条款达成一致的疑问。

两位熟悉谈判情况的人士周四早些时候表示，为了达成“第一阶段”贸易协议，美国谈判代表提出将对中国商品的现有关税税率削减至多50%，并暂缓实施原定于周日生效的新关税。

美中贸易战导致全球经济增长放缓，压制了全球各地的企业获利和投资。美国已宣布为受到贸易争端影响的农户提供280亿美元补贴。

“如果协议签署了，这是令人鼓舞的第一个阶段，防止双边关系进一步恶化，”美中贸易全国委员会(USCBC)主席艾伦（Craig Allen）表示，“但这只是个开始。美中之间的问题复杂且多面，不太可能很快就全部解决。”

根据美国农业部数据，中国2017年从美国购买了240亿美元农产品。