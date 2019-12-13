香港保安局：过去半年纪律部队逾时工作津贴总数达9亿5000万港元

香港保安局文件显示，过去半年，纪律部队逾时工作津贴总开支达9亿5000万元（港元，下同，1亿6400万新元），平均每月有约11000人领取。

根据香港电台网站报道，据香港保安局回复财委会的文件显示，过去半年，警务处平均每月有约11000人，领取纪律部队逾时工作津贴，涉及的总开支是9亿5千万元（港元，16万4000新元）。即领取逾时工作津贴的逾万名警员，过去6个月，平均获额外津贴86363元。

文件显示，警务人员逾时工作只会在无可避免的情况下进行，内部有严格规管，一般逾时工作的补偿，需于逾时工作后30天内补假作偿，当局可批准向合资格人员发放纪律部队逾时工作津贴，每月60小时为上限。警务处本年度获拨款约202亿元，用以支付警务处的薪金、津贴和其他运作开支。

根据现时规例，只有职级顶薪点在警务人员薪级表第48点或以下的人员，才合资格领取逾时工作津贴。警队会按行动需要，作出适当人手调配，政府部门会使用开支分目支付员工的个人薪酬、包括薪金、津贴和工作相关津贴，纪律部队而言，个人薪酬包括逾时工作津贴。

文件指出，立法会财委会已授权财政司司长核准为个人薪酬追加拨款，不设限额，但追加拨款须以支持核准职位，按核准薪级表和津贴额所计算的薪金及津贴，因此在有需要时，财政司司长可获转授权力，批准支付纪律部队逾时工作津贴所需的追加拨款。政府每季均会向财委会报告获转授权力而对核准开支预算所作的修改。