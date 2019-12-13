台远航董事长否认结束营业：十亿资金将到位

台湾远东航空公司因不堪长期亏损，今天开始暂时停止营运。董事长张纲维昨日神隐一整天后，今天（13日）出面面对大众，否认拖欠任何款项、员工薪资，否认要结束营业、也否认了资遣费问题。

据《联合报》报道，张纲维与远航副董事长郑晴文出席记者会。张纲维表示，经营远航十多年，十多年前他独资，凭一己之力救下远航，对远航感情不可言喻。因为“一个突发状况”，造成这次事件，他深感抱歉，但他对经营远航的决心不变。

张纲维强调，“这是一个资金未到位的突发状况。”他承诺有三组以上投资人正在洽谈，这两周陆续会有10亿（新台币，下同，0.45亿新币）资金到位，也会正式行文主管机关，希望远航能顺利继续营运下去。

他说，在其昨天“给大家的信”之后，本来认为很多迟迟未进的投资款，居然昨天在最快的时间内投资进来，成为转圜关键，“可能是有些前复兴航空主管误判情况”。

张纲维也介绍新的公益独董律师陈令轩。陈令轩称，远航在台湾疏运将近30％运力，希望继续在关键的过年期间营运。

陈令轩还说，远航12月5日正常发薪，会筛选较好的投资人，希望大家能给远航继续经营的机会。

远航一直到前天都还在官网促销耶诞节机票，对员工、消费者没有任何预告，昨日无预警停业冲击，至今已影响5039名旅客，还有500人滞留海外，远航1024名员工更害怕被资遣。

台湾立委黄国昌今天上午批评道，“一手大卖机票、一手宣布停飞，就是典型诈欺手法”。

张纲维强调，外界称他掏空远航，但“个人独资怎么会有掏空公司？”他个人垫了九亿元，“应该是我被远航掏空才对”。

远航12日发出内部公告宣布，“因长期营运亏损，资金筹措困难，将于2019年12月13日起停止一切飞航营运”。

中央社12日报道，由于远航停运没有提前60天提报，违反“大量解雇劳工保护法”，台北市劳动局将提请劳动部限制张纲维出境。

联合报则报道，张纲维已发出“遗书”，称他受诈骗集团诈骗再加上两岸不景气，导致公司亏损日益扩大，只求一死谢罪；但他死不瞑目，请求检调单位调查四人，他们佯称有大笔资金将挹注公司，结果分文未进又收取高额作业费，使远航雪上加霜。