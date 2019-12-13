中国商务部：1至11月中国实际使用外资同比增6.0%

中国商务部公布数据，今年1月至11月，中国实际使用外资8459.4亿元人民币（1640.41亿新币），同比增长6.0%，以美元计使用外资1243.9亿美元，同比增长2.6%。

据中国商务部官网发布的消息，中国实际使用外资保持稳定增长。中国1月至11月新设立外商投资企业36747家，实际使用外资8459.4亿元人民币，同比增长6.0%，折1243.9亿美元，同比增长2.6%，未含银行、证券、保险领域数据。

11月当月实际使用外资935.3亿元人民币，同比增长1.5%。亿美元计实际使用外资136.2亿美元，同比增长0.1%。

高技术产业实际使用外资2407亿元人民币，同比增长27.6%，占比达28.5%。高技术制造业实际使用外资834.3亿元人民币，同比增长5.7%。其中，医药制造业、电子及通信设备制造业实际使用外资同比分别增长43.9%和10.6%。高技术服务业实际使用外资1572.7亿元人民币，同比增长43.4%。其中，信息服务、研发与设计服务、科技成果转化服务业实际使用外资同比分别增长28.3%、60.7%和67.8%。

中国商务部数据显示，东中西部地区吸收外资稳步增长，自贸试验区吸收外资保持较好增长态势。东、中、西部地区实际使用外资同比分别增长6.0%、5.6%和7.3%。自贸试验区实际使用外资1212.6亿元人民币，占比为14.3%。