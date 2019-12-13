发布内容不符广告 百度被罚30000人民币

百度因未核对广告内容，发布了内容不符的广告，被处以罚款30000元（人民币，下同，5816.83新币）。

据红星新闻报道，北京市海淀区市场监督管理局作出了该处罚决定。

处罚决定书显示，“北京百度网讯科技有限公司”主要经营互联网搜索业务，官网为www.baidu.com。2018年6月4日，武汉市洪山区源风达百货商行在百度平台注册账户，并于2018年7月11日至2018年7月18日在百度手机客户端发布“熊猫纪念金币”推广广告。

百度诉称，该广告主在审核环节提交注册页面内容为服饰类推广，后于2018年7月11日私自修改物料内容变更为熊猫纪念金币。此外，还表示广告主落地页网址并非百度官网网址，而是从百度官网跳转后的网址。并称其发现广告主私自变更物料内容后立刻于于2018年7月18日对其进行下线处理并解除合作。

行政处罚决定书显示，当事人的上述行为，已构成广告发布者未核对广告内容，发布了内容不符的广告的违法行为。

依据《中国广告法》第60条第一款的规定，责令当事人停止发布违法广告，并决定处罚罚款30000元。

处罚书表示，当事人自收到本处罚决定书之日起15日内，将罚没款交至就近银行。逾期不缴纳罚款，将依据《中国行政处罚法》第51条第（三）项的规定，申请中国人民法院强制执行。