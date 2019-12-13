设计海报被疑侮辱中共前领导人 CBA球队被罚百万

中国职业篮球联赛（CBA）于12月12日开出史上最严罚单，浙江广厦队因在赛前发布海报出现“严重不当信息”，被罚100万元人民币（19.39万新币）。

据香港01报道，浙江广厦男篮官微于12月12日9时11分在微博发布新闻“今日19：35 广厦VS.八一，红色精神永流传”，信息下还配有一张文革时期的经典画像，内有文字“落后要挨打”。

不过，这张典画像中的头像不是中共领袖毛泽东的头像，而被改为浙江广厦队的标徽狮子头，头像下用繁体字写着浙江广厦，五名男篮队员皆戴上红领巾。

浙江广厦男篮发布的海报。（互联网）

这则试图用“红色”激励队友的微博引发争议，有声音指，此举涉嫌侮辱前领导人。随即浙江广厦队官微删除这条微博。

CBA12日下午公布处罚函，指浙江广厦队海报出现“严重不当信息”，造成“极其恶劣的社会影响”，对该队直接责任人处以终身禁止参加CBA联赛相关工作的处罚，并处以取消本赛季评优资格、罚款100万元的处罚。

处罚函最后呼吁各球队“弘扬社会主义核心价值观”，推广正能量。

收到罚单后，浙江广厦队随即发表致歉声明表示，由于设计、审核人员的严重疏忽，对公众情感造成了伤害，向八一南昌队、CBA及球迷致歉并将深刻反思。

声明还称，已严肃处理相关责任人、开除设计审核人员、责令宣传部门整改等，并接受CBA做出的一切处罚。