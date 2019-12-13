王毅谈中国外交任务：在平等基础上 以对话磋商解决中美矛盾

中国国务委员兼外长王毅表示，中国外交2020年将聚焦六大任务。其中提到，要在平等和相互尊重基础上，通过对话磋商解决中美之间的矛盾和分歧，但决不接受单边制裁和任何霸凌行径。

据中新社报道，王毅13日出席2019年国际形势与中国外交研讨会开幕式并发表演讲，明年是中华民族伟大复兴进程中具有里程碑意义的关键一年，中国外交将聚焦六大任务。

一是全力服务中国国内发展。运用外交资源，服务国家重大战略，争取更有利的外部条件。办好省区市全球推介活动，搭建更广阔平台，完善领事服务网络。

二是坚决维护国家利益。坚持原则和底线，化解外部环境中的挑战。坚决捍卫国家主权和领土完整，防范和遏制外部势力干涉中国内部事务。在平等和相互尊重基础上，通过对话磋商解决中美之间的矛盾和分歧，但决不接受单边制裁和任何霸凌行径。

三是不断深化伙伴关系。坚持中俄两国元首战略引领，推进中俄新时代全面战略协作伙伴关系。推动中国同中东欧国家合作，中国同欧盟关系向更高水平迈进。深化同周边国家的战略互信与利益交融。深耕厚植与发展中国家的团结和友谊。

四是坚定捍卫多边主义。以明年联合国成立75周年为契机，重温联合国宪章，支持联合国在国际多边事务中发挥核心作用。支持上海合作组织、金砖国家、二十国集团等平台的机制化建设。加快落实2030年可持续发展议程，参与应对气候变化的国际合作。

五是积极扩大国际合作。落实第二届“一带一路”国际合作高峰论坛成果。打造全球互联互通伙伴关系。推动区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）尽快签署生效，加快推进中日韩自贸区谈判。

六是着力推进外交体系和能力现代化。学习贯彻中共十九届四中全会精神。加强中国特色大国外交理论等建设。