中国今年火箭发射数量达31次 有望再度登顶全球第一

根据Space Launch Report公布的数据，中国今年火箭发射数量达到31次，其中29次成功入轨，超越美国和俄罗斯，有望再度登顶全球第一。

根据澎湃新闻报道，据Space Launch Report公布的数据，截至今年12月11日，2019年中国已进行31次火箭入轨发射，其中29次成功将卫星送上预定轨道。

按照火箭上面级制造国家计算，今年以来成功发射入轨的国家中，俄罗斯完成22次发射任务，美国完成19次发射任务，成功率100%。印度、新西兰和欧洲各完成6次，其中欧洲的6次任务中有一例失败。另外，日本成功入轨2次，伊朗2次发射尝试均以失败告终。

今年1月11日1时11分，中国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，成功将“中星2D”卫星发射升空，卫星进入预定轨道。这是长征系列运载火箭的第298次飞行。

目前中国航天科技集团有限公司旗下长征系列运载火箭执行23次发射任务，旗下“龙系列”运载火箭捷龙一号首飞成功，进军商业航天。中国航天科工集团有限公司旗下快舟一号甲运载火箭执行五次发射任务。另有两枚民营火箭挑战入轨发射。

6月5日12时6分，中国在黄海海域用长征十一号海射运载火箭，将技术试验卫星捕风一号A、B星及五颗商业卫星顺利送入预定轨道，试验取得成功，这是中国首次在海上实施运载火箭发射技术试验。

12月7日的6个小时内，中国在太原卫星发射中心用两枚快舟一号甲固体运载火箭，相继将1颗和6颗卫星送入预定轨道。

中国31次发射中，2次遭遇失利。除零壹空间外，5月23日上午，中国在太原卫星发射中心用长征四号丙运载火箭发射遥感三十三号卫星，火箭一、二级飞行正常，三级工作异常，根据测量数据监视判断，火箭三级及卫星残骸已坠落，卫星发射失利。

去年，中国最终完成39次航天发射，首次超过美国成为全球年度航天发射数量最多的国家。距离2019年结束不足20天。接下来，快舟一号甲运载火箭至少有一“战”。中国首颗通信能力可达10Gbps的民营5G低轨宽带卫星近日正式出厂，预计12月底搭载快舟一号甲火箭发射升空。

备受关注的长征五号遥三运载火箭已于10月27日安全运抵海南文昌清澜港。火箭完成一系列装配和测试工作后，将择机在中国文昌航天发射场实施发射任务。

值得注意的是，Space Launch Report数据显示，到2020年底，SpaceX计划完成24次卫星发射。从明年开始，每隔2-3周SpaceX就会发射60颗卫星。若计划不出意外，明年美国火箭发射次数较今年将有所增加。