台湾情报法修正案三读 对间谍提高刑责

台湾立法院今天（13日）三读通过“情报工作法”修正案，对间谍提高刑责、终身追诉。

据《中时电子报》报道，新法加重了从事间谍行动，交付安全资讯给台湾外部势力、境外机构、境外敌的刑期。刑期从七年以上有期徒刑，加重为无期徒刑或10年以上有期徒刑。同时，新法将追诉期改为终身追诉。

提案修法的民进党立委赵天麟指，新法对间谍提高刑责、终身追诉。而且还特别对经济领域的“间谍活动”进行了规范。

赵天麟举例，台湾法务部在2013年针对营业秘密法提案增订刑事罚则，迄今共侦办89起案件，损失金额高达新台币1700亿（76.0亿新币）。问题是，关键产业技术的泄露若仅能在事后才能追究，将难以弥补损失。此次修法因此将“经济安全”列为重点。

修正案在“情报工作”的定义上，额外将台湾外部势力、境外机构、境外敌对势力列入。“境外机构”指由境外政府、主权实体、组织，或其支助、支配、管理或监督的所属机构。

在刑责部分，违法泄漏或交付机密者从原本的三年以上、10年以下有期徒刑，加重为处无期徒刑或10年以上有期徒刑。

违法刺探或收集机密者，从原先一年以上七年以下有期徒刑，加重为处三年以上10年以下有期徒刑。

针对间谍行为部分，泄漏、交付安全资讯给外部势力、境外机构、境外敌，刑期从七年以上有期徒刑加重为无期徒刑或10年以上有期徒刑。

情报人员或情报协助人员若假借职务权力等而犯罪，罚金额度从原先的100万元以下，加重为10000万元以下。

修正案也新增追溯时效，明定违反该法案者的追诉权时效为终身，不受刑法第80条的限制。