中国民航局：2025年底全面实现北斗卫星定位、导航与监视应用

中国民航局今天表示，将大力推进北斗卫星导航系统应用，2025年底全面实现北斗系统通用航空定位、导航与监视应用。

根据澎湃新闻报道，据央视新闻消息，中国民航局今天新闻发布会上介绍，民航局日前正式发布《中国民航北斗卫星导航系统应用实施路线图》，提出要大力推进系统应用。积极构建以北斗为核心、兼容多个星座的全球卫星导航系统技术应用体系。

中国民航局空管办副巡视员刘连喜说，北斗卫星导航系统是全球卫星导航系统的核心星座之一，全面加强北斗系统在民航领域的实践应用，是推动空管体制改革进程的重要举措，是推动北斗系统全球应用的重要环节，也是民航行业高质量发展的有力保证和民航强国建设的重要技术支撑。

根据实施计划，中国民航北斗卫星导航系统应用实施分为三个阶段。近期目标到2021年底，基本实现北斗系统、通用航空、低空空域定位及监视应用，完成北斗系统、运输航空追踪、监控及授时应用典型示范，推动民航高质量发展。

中期目标到2025年底，全面实现北斗系统通用航空定位导航与监视应用，基本完成北斗星基增强系统运输航空定位导航作用的应用，全面推动北斗系统运输航空导航及监视应用，实现大型无人机混合工艺运行典型场景应用，积极支持"一带一路"国家民航应用北斗。

远期目标到2035年底，构建以北斗系统为核心的与GPS等其他星座兼容互操作的双频多星座JNSS技术应用体系，逐步实现北斗系统、民航行业应用全覆盖可替代，为运输、通用航空及无人驾驶航空器飞行，提供精确完好、安全可靠的导航服务，为空中交通服务提供全空域监视服务，全面提升民航安全水平，空域容量、运营效率和服务能力，为新时代民航强国发展提供强大技术支撑。