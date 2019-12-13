全球首例野外产仔大熊猫成功回捕

经过五个多小时的诱捕，中国大熊猫保护研究中心12日在四川卧龙国家级自然保护区天台山野外成功收回野外引种大熊猫“乔乔”及其幼仔。

据新华社报道，熊猫中心兽医团队对熊猫母子进行了体检，身体状况均良好。

工作人员12日在野外为大熊猫“乔乔”的幼仔测量体长。（中新社）

今年3月，大熊猫“乔乔”被送到天台山参与野外引种。4月初，“乔乔”与野生雄性大熊猫成功交配，于9月16日在天台山野外顺利产下一对雄性双胞胎。老二由“乔乔”抚养，老大则被进行人工育幼。

为保证两只幼仔都能吸取到母乳，监测人员在幼仔出生七天后，将两只幼仔进行第一次互换，之后是每个月轮换一次，总共换仔三次，目前是“乔乔”带着老大在野外生活。

经过几个月的筹备，12月12日上午，熊猫中心科研团队前往卧龙天台山，工作人员先用竹笋等食物引诱母兽“乔乔”进隔离笼，经过三小时的努力，终于成功。

为了减少幼仔的应激反应，工作人员身穿涂有“乔乔”气味的工作服，将幼仔抱出天台山野化培训场，随即将“乔乔”母子迅速转运至核桃坪野化培训基地。

熊猫中心核桃坪野化培训基地负责人吴代福介绍，考虑到幼仔在四月龄后，可以自由行走，同时冬季雨雪冰冻天气下，野外环境复杂多变，母幼安全易受影响，按照计划，将“乔乔”和幼仔一起从野外收回。

目前，大熊猫“乔乔”及幼仔均安全回到熊猫中心核桃坪野化培训基地，待大熊猫“乔乔”适应圈养环境后，幼仔将交还“乔乔”继续抚养。

中国大熊猫保护研究中心常务副主任张和民介绍，将人工繁育的大熊猫经野化训练后再放到野外去，跟野生大熊猫交配，产下的幼仔参与繁殖可以为圈养大熊猫种群增加基因交流和遗传多样性，实现野生种群和圈养种群血缘的交换。