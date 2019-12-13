上海推300套公租房解决在沪台湾青年住房困难

上海推出六处市筹公租房房源共300套，以解决在沪台湾青年住房困难问题。

根据澎湃新闻报道，据央视新闻消息，为帮助到上海就业的台湾青年解决住房困难，在沪台湾青年租赁上海地产集团市筹公共租赁住房签约仪式昨天下午在上海地产大厦会议室举行。

本次市筹公共租赁住房项目，由台湾民主自治同盟上海市委员会、上海市台湾同胞投资企业协会等三方共同合作，首期推出300套公租房，帮助来沪就业的台湾青年解决住房困难。

这300套定向房源分别来自普陀区馨越公寓，徐汇区馨宁公寓等共六处市筹公租房房源，地处上海市中环周边核心地段，房型多样，配置齐全，为在沪发展的台湾青年安居乐业提供了更好的生活便利与服务保障。

公租房是由国家提供政策支持、限定建设标准和租金水平、面向符合规定条件的人员出租的保障性住房。此次三方合作共同推出市筹公共租赁住房项目，是进一步落实国台办等部委印发的“31条惠台措施”、“26条措施”，以及上海“惠台55条”等一系列惠台措施的具体行动。

上海市台湾同胞投资企业协会将按照此次三方达成的协议，做好申请筛选及准入把关，尽快迎接第一批青年朋友入住，让市筹公共租赁住房真正帮助有需求、有困难的台湾年轻人在上海实现安居乐业。

