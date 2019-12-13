200余件日本七三一部队新史料首次在中国公开

日军第七三一部队的200余件新史料13日首次在中国哈尔滨市的“侵华日军第七三一部队罪证陈列馆”公开。

据新华社报道，该馆馆长金成民介绍，所展内容是在日本友人的协助下，去日本进行跨国取证，寻找到的七三一部队原始资料和档案。绝大部分资料是首次公开，其中大部分是七三一部队日本研究者西里扶甬子所藏史料。

据了解，去年该陈列馆开展跨国取证，寻访到须永鬼久太和91岁的七三一部队少年班原队员长沼久夫，取得了超过300分钟的珍贵影像资料。

在展出的一段视频中，92岁的七三一部队南栋烧成班原队员须永鬼久太正在讲述他在七三一部队细菌弹壳制造厂工作始末，以及曾在七三一部队东乡学校就读生活过的军属子女在日生活状况。

在展出的七三一部队原队员田中信一的照片旁边，有一张照片显示，两名中国人穿着棉袄被绑在一个柱子上，并有一段日文说明。

据西里扶甬子介绍，这张受害者照片由田中信一收藏，图片说明是由田中信一亲笔书写。上面写着“这张照片里的人是中国八路军士兵，是俘虏，这是把他们示众时拍的，把他们送到牢狱的时候，是都要带上脚镣的。他们不被当人看待，而是作为原木棒或化学武器。”

在展区里，还有一张照片是1958年房友会东京大会成立时的合影。逃脱战后审判的七三一部队首任部队长石井四郎出现在这张合影中。

金成民说，七三一部队遗址位于哈尔滨市平房区，《房友》是七三一部队原队员回国后建立的战友会刊物，一直出版到2006年。

金成民介绍，“这套刊物是全面反映七三一部队队员战后活动的详细记录，内附大量原队员回忆文章和珍贵历史照片”，史学意义重大。

新华社在报道中介绍，日军第七三一部队是二战期间侵华日军以研究防治疾病和饮水净化为名，实则用中国人、朝鲜人、苏联人等进行活体实验，进行细菌武器研制和生产的秘密部队，是世界历史上规模最大的细菌武器研究、实验及制造基地，在这里至少有3000人被用于人体实验和细菌实验。