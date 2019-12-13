中国举行南京大屠杀死难者公祭日

中共中央、中国国务院13日在南京举行2019年南京大屠杀死难者国家公祭仪式。中共中央宣传部部长黄坤明表示，

综合新华社和香港电台报道，公祭仪式中，现场中国国旗下半旗。8000余名各界代表肃立。中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明出席并讲话。

黄坤明表示，今日隆重举行南京大屠杀死难者国家公祭仪式，重温中国人民抗日战争历史，缅怀南京大屠杀死难者和所有死难同胞，宣示中国人民牢记历史，开创未来的坚定立场，表达坚持走和平发展道路的愿望。

黄坤明指，中共领导人民创造了令世界刮目相看的伟大成就，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。没有力量能撼动中国的地位和民族前进的步伐。

黄坤明还表示，中日两国进入发展新时代，两国共同利益及共同关切日益增多，关系面临新的发展机遇，双方应引此为戒，共同致力构建切合新时代要求的中日关系，凝聚共识，推动中日关系沿着和平友好合作的轨道发展。

中国全国人大常委会副委员长曹建明主持公祭仪式。中国国务委员、公安部部长赵克志、全国政协副主席苏辉和中央军委委员、军委政治工作部主任苗华出席。

在2014年2月27日，十二届中国全国人大常委会第七次会议通过决定，以立法形式将12月13日设立为南京大屠杀死难者国家公祭日。