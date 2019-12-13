布拉格市议会无异议通过与台北缔结姐妹市案

捷克首都布拉格市议会周四 (12月13日) 无异议通过与台北市缔结姐妹市关系一案。

据德国之声报道，布拉格市议会周四讨论与台北市建立姐妹市关系一案，该案以39票赞成、两票弃权的高票通过。

台媒报道，布拉格市长Zdenek Hrib上周曾表示，预计在明年1月与出访的台北市长柯文哲正式签署姐妹市协议，也将强化两个城市在经贸、文化、观光跟教育等领域的合作。

Zdenek Hrib上任不久后，于今年1月宣布要废除前任市长在跟北京缔结的姐妹市协议中的一个条款，该条款有关于一个中国政策。他也在今年于市府接见西藏流亡政府首长洛桑森格。

北京其后取消了四个捷克乐团在中国大陆的演出行程。 捷克文化部长佐拉列克 (Lubomír Zaorálek) 今年9月为此事接见中国大陆驻捷克大使张建敏，批评取消捷克乐团演出的举动伤害中国大陆的形象。

Zdenek Hrib曾表示他在学生时期赴台实习，对台湾留下好的印象。 今年3月他曾造访台湾，旅途中与台湾总统蔡英文见面，此举被视为是为与台北市缔结姐妹市关系一事试水温。

捷克曾是欧盟中与中国大陆关系最友好的国家之一。 捷克总统泽曼曾在2016年中国国家主席习近平出访布拉格时表示，希望该国协助中国大陆在欧洲扩张投资。