王毅：中美应共同找到两个大国和平共处之道

中国国务委员兼外长王毅13日出席2019年国际形势与中国外交研讨会开幕式并发表演讲时表示，中美应共同找到两个大国在这个星球上和平共处之道。

据中新社报道，王毅说，中美两国经济利益高度融合，各领域交往日益密切。同时，中美之间也存在需要正视和解决的深层次问题。

王毅说，目前两国关系遇到前所未有的复杂局面。美方在经贸、科技、人员交往等领域打压中国，在涉及中国主权和民族尊严的问题上攻击抹黑，利用各种国际场合诋毁中国的社会制度、发展道路以及同其他国家的互利合作。这种近乎偏执的行为在国际交往中实属罕见。

王毅表示，错误的行动源于错误的观念，归根到底是美方对华认知出现了误判。有人认定中国最终会挑战和取代美国。有人出于意识形态成见，难以接受中国特色社会主义制度取得成功，不愿承认除了西方模式之外还有别的现代化道路。

王毅说，美国不仅“中国观”走入歧途，“世界观”也出了偏差。美国放弃国际责任和义务，重蹈单边主义和保护主义覆辙。两年多时间里，先后退出《跨太平洋伙伴关系协定》、气候变化《巴黎协定》、联合国教科文组织、《伊朗核问题全面协议》、联合国人权理事会以及《中导条约》。

王毅表示，作为世界上第一、第二大经济体，中美保持健康稳定关系，不仅符合两国人民利益，也是世界各国的共同期盼。40年中美关系发展演变的最大启示，就是合则两利、斗则俱伤。尽管国际局势和中美两国都已发生了很大变化，但这条启示不会过时。

他表示，中国争取的是自身的正当发展权利，从来无意挑战和取代美国；不会走“国强必霸”的老路。中国始终相信，中美合作才是两国最好选择，也是唯一正确选择。今年以来，中国寻求同美方进行对话。同时抵制美方的霸凌行径，维护中美三个联合公报确立的各项原则。

王毅最后说道，中国敦促美国尽快冷静下来，树立理性的“中国观”和正确的“世界观”，使对华政策回归正确轨道，同中方相向而行，共同找到不同社会制度、不同发展道路、不同历史文明的两个大国在这个星球上和平共处和互利共赢之道。