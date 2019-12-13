台湾“重启核四”公投成案 2021年举办投票

台湾中央选举委员会13日宣布，“台湾第四核能发电厂是否重启发电”公民投票案成案，将于2021年8月28日举行公民投票，决定台湾第四核能发电厂是否重启发电。

据《自由时报》报道，中选会今天正式公告，“台湾第四核能发电厂是否重启发电”投票案顺利跨过28万17445人连署成案门槛，成为台湾第17案公投案。

核能流言终结者创办人黄士修领衔提出“您是否同意核四启封商转发电？”全台湾公民投票案，今年10月将37万多份连署书送交中选会查对。

中选会发布的查对结果中，该公投案共送交37万5417份连署书，其中30万7903份合于规定，6万7514份不符规定。

据香港中通社介绍，依公投法规定，连署人数应达提案时最近一次台湾总统选举时选举人总数1.5%以上。以2016年大选计算，连署门槛为28万1745人。该案合格连署人数已达连署门槛。

公投自2021年起每两年举行一次，投票日订于8月第四个星期六。因此，“重启核四”案将于2021年8月28日举行公民投票。

核电的安全疑虑与缺电危机是台湾近些年的争论热点，也成为2020大选蓝绿攻防重点。国民党候选人韩国瑜多次表示，只要台湾人同意，安全没有问题，一定会重启核四。反核的民进党则认为，核四原厂团队已解散，部分设备已停产、核废料无法处理，不可能重启。