中美就首阶段经贸协议文本达成一致 美称重新平衡贸易关系

【00:13】中方发布会结束。

【00:12】宁吉喆表示,由于中美经济具有很强的互补性,两国在很多领域有扩大贸易合作的潜力。除农产品外,按照市场化原则和WTO规则,中美双方将共同努力,帮助和促进中国企业作为市场主体,按照需要,在能源、制成品、服务等领域扩大自美进口的规模。

【00:10】美国贸易代表办公室的新闻稿并没有提及阶段性降低关税的内容,而是重申美国对大约2500亿美元的中国进口产品维持25%的关税,另对大约1200亿美元的中国进口产品维持7.5%的关税。

【00:07】美国财政部长姆努钦表示,这个“标志性”的协议象征美国工人与企业朝着更平衡的贸易关系取得了重要进步。

【00:05】美国贸易代表办公室表示,中美贸易第一阶段协议建立了一个稳固的争端解决制度,以确保实施与执行的效率。

【00:02】美国贸易代表办公室也发布声明,表示中美达成首阶段经贸协议。美国贸易谈判代表莱特希泽形容协议为“史无前例”,表示协议取得了“有意义、完全可执行的结构性改革,并开始重新平衡中美贸易关系”。

【11:59】 中国外交部副部长郑泽光表示,中美第一阶段经贸协议的达成,有利于中国,有利于美国,有利于世界。他表示,经过建交40年的发展,中美利益深度交融,需要合作应对的全球性挑战越来越多,这也包括全球经济、金融的稳定和发展。另一方面,中美之间也存在一些必须重视和妥善处理的深层次问题。对于美方的错误言行,中方已经并将继续表明严正立场,作出必要、坚决回应。

中国财政部副部长廖岷(路透社)

【11:56】廖岷表示,目前协议的三个作用是促进双边经贸合作、增进中美两国和全球人民的福祉、稳定全球市场的预期。他补充,有关后续磋商什么时候开始,什么时候进行,目前都有待双方工作层继续商量。

【11:55】他强调,双方现在刚刚就第一阶段协议达成了一致,当务之急是把这份协议签下来。

【11:54】廖岷表示,中美是在同一时间举行新闻发布会,强调第二阶段的磋商,将取决于第一阶段协议的落实情况。

【11:52】他表示,协议的签署以及未来的落实,将有利于促进中美两国的经贸合作,管控和解决经贸分歧,促进中美经贸关系稳定发展。中方也愿意和美方一道,为双边经贸关系的发展多做有益的、积极的事情。他补充,由企业说了算,得由市场说了算。

【11:51】廖岷强调,随着中国国内市场潜力的不断挖掘和市场容量的不断扩大,在华企业,包括国企、民企和外资企业,会按照世贸组织规则,遵循市场化、商业化原则,来扩大中美双边贸易合作和活动。

【11:49】廖岷表示,该协议符合两国人民和世界人民的利益,将对全球经贸、投资和金融市场,产生积极的影响。协议总体上也符合中国深化改革的大方向,也符合中国自身推动经济高质量发展的内在需求。同时,协议的落实既有助于更好地维护所有在华中外资企业的合法权益,也有利于更好地保护中方企业和投资者在美经贸活动中的合法权益。

【11:46】王受文表示,中美双方在加强知识产权保护的数个方面达成共识,包括商业秘密保护、与药品相关的知识产权问题、专利有效期延长、地理标志、打击电子商务平台上存在的盗版和假冒、打击盗版和假冒产品的生产和出口、打击商标恶意注册,以及加强知识产权司法执行和程序。

【11:40】廖岷表示,目前协议还需中美完成各自的法律审核、翻译核对等一些必要的程序,然后再商定时间、地点和形式来签署这份协议。他指出,双方工作层正在就此进行协商,中方也非常愿意听取美方的意见。

【11:36】韩俊指出,中国也会从美国进口一部分小麦、玉米,及大米,但强调会坚守谷物基本自给、口粮绝对安全,把饭碗牢牢地端在自己手里,而且要装自己的粮食,要守住国家粮食安全的底线。

【11:34】中国农业农村部副部长韩俊指协议实施后中国将大幅增加美农产品进口,有利于填补我们国内农产品供求缺口。他指出,今后从美国扩大进口的一些农产品,还是当前稳定国内市场急需的产品,比如猪肉、禽肉等。他说,这些产品的进口不会对中国国内农业产生冲击。

【11:29】美国总统特朗普在推特表示,与中国达成了一个“非常大的第一阶段协议”。他在推文中指中国“同意许多结构改变和采购大量农业、能源及制造业产品,还有更多。”特朗普表示,因为达成协议,所以本周日(15日)不会对中国产品加征关税,但目前对部分中国输美产品的25%关税和其余产品的7.5%关税依旧未变。特朗普最后表示,会即刻开始第二阶段谈判,而不是等到2020年选举后。他最后说:“这对所有人来说都是一个神奇的协议。(This is an amazing deal for all)”

特朗普推特截图

【11:26】宁吉喆表示中国将增加采购优质和具有市场竞争力的美国农产品,但所涉及协议具体内容和数据会在稍后发布。

【11:23】中央财经委员会办公室副主任、财政部副部长廖岷表示,随着双方达成第一阶段协议,美方已经承诺将取消部分对华拟加征和已加征的关税,并且会加大对中国输美产品关税豁免的力度,推动加征关税的趋势,从上升趋势转向下降趋势。他指出,中国希望美国能“切实地”履行承诺,并指出中方也将相应考虑不实施原计划在12月15日生效的拟对美方进口产品加征关税的措施。

中国国家发展和改革委员会副主任宁吉喆(路透社)

【11:22】宁吉喆指出,扩大中美贸易合作符合中国经济高质量发展要求。扩大国内需要的先进技术设备和关键零部件进口,在满足国内企业生产需要的同时,有利于中国企业在更高水平上进行更有效投资。扩大自美服务进口,也有助于国内服务业企业提升竞争力,进一步提高服务供给的质量和水平。

【11:20】中国国家发展和改革委员会副主任宁吉喆回答关于中美扩大贸易合作的积极意义提问时表示,扩大中美贸易合作有利于两国资源优化配置和经济结构调整。他指出,中美经济有很强互补性,从超大规模经济和市场看,两国贸易还有很大潜力。他强调,中国欢迎优质、有竞争力的美国产品和服务进入中国市场。

【11:16】王受文说,双方约定,下一步双方将各自尽快完成法律审核、翻译校对等必要的程序,并就正式签署协议的具体安排进行协商。他表示,协议签署后,希望双方能够遵守协议约定,努力落实好第一阶段协议相关内容,多做有利于双边经贸关系发展和全球经济金融稳定的事情,维护世界和平与繁荣。

【11:16】王受文表示,随着随着中国国内市场的扩大,中方企业按照世贸组织规则和市场化、商业化原则,增加从包括美国在内的各国进口优质、有竞争力的产品和服务,有助于顺应国内消费升级的趋势,满足人民日益增长的美好生活需要。本协议有利于中美两国加强经贸领域的合作,有效管控和解决经贸领域的分歧,促进中美经贸关系稳定发展。在当前全球经济面临下行压力的背景下,本协议有利于增强全球市场信心,稳定市场预期,为正常的经贸和投资活动创造良好环境。

【11:14】王受文说,中方认为,中美两国作为全球最大经济体,处理两国经贸关系必须从大局出发,达成经贸协议有利于中美两国人民和世界人民的根本利益,将在经贸、投资、金融市场等方面产生积极效应。本协议总体上符合中国深化改革开放的大方向,以及自身推动经济高质量发展的内在需要。协议相关内容的落实,将有助于强化知识产权保护,改善营商环境,扩大市场准入,更好维护包括外国企业在内的各类企业在华合法权益,也有利于保护中方企业在对美经贸活动中的合法权益。

【11:13】据央视新闻客户端消息,中方指协议总体上符合中国深化改革开放的大方向,以及自身推动经济高质量发展的内在需要。

中国商务部商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文(路透社)

【11:07】中国商务部商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文介绍,经过中美两国经贸团队的共同努力,双方在平等和相互尊重原则的基础上,已就中美第一阶段经贸协议文本达成一致。协议文本包括序言、知识产权、技术转让、食品和农产品、金融服务、汇率和透明度、扩大贸易、双边评估和争端解决、最终条款九个章节。同时,双方达成一致,美方将履行分阶段取消对华产品加征关税的相关承诺,实现加征关税由升到降的转变。

【11:04】中国国务院新闻办公室今晚(13日)召开记者会,介绍中美经贸磋商有关进展情况。

国家发展和改革委员会副主任宁吉喆,中央财经委员会办公室副主任、财政部副部长廖岷,外交部副部长郑泽光,农业农村部副部长韩俊,商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文介绍中美经贸磋商有关进展情况,并答记者问。