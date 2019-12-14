美防长：美国视中国为竞争对手 不是敌人

美国国防部长埃斯珀（Mark Esper) 今天（13日）在纽约清楚界定了美国对中国的国防政策，即美国视中国为竞争对手，但不是敌人。

据美国之音报道，埃斯珀当地时间周五在纽约的外交关系协会就美国国防政策举行的对话中作出上述表示。

根据美国的国防指导方针，美国国防部的首要优先“第一是中国，第二是俄罗斯”，因为“这两个国家都在迅速进行武装部队的现代化，并将其能力扩展到太空和网络领域。”

埃斯珀表示，中国和俄罗斯凭借日益增强的军事实力，“不仅侵犯小国主权，而且还试图破坏国际法和规范，牺牲别国利益以利自己。”

他指中国的经济扩张计划内含投射其军事影响力的暗藏目标，“通过‘一带一路’计划，中国在扩大其与亚洲、欧洲和非洲的经济联系的同时，实现其扩展中国人民解放军影响力的未公开目标。”

埃斯珀说，美国将继续航行自由的政策以证明美国不接受中国对南中国海领土主张的做法，“我已经告诉他们（中国），我们将继续在国际法允许的范围内航行、飞行和活动”， “不是在他们被公认的合法领土的边界内，而是在那些显然是国际性的地方。”

他指出，法国、澳大利亚等其它国家，都是这样做的，“因为我们都认识到，如果我们不重申他们的主张是不合法的，这就会变成我们同意的一个现状。”

埃斯珀在强调美国不把中国当敌人时解释说，“我不想让中国成为敌人。不需要让他们成为敌人。但是我们确实已经进入了大国竞争的新时代，我们在跟他们竞争。”

埃斯珀认为，美国跟中国在经济、外交、军事等各方面建立的关系，可以降低双方的紧张，“所有这些对于确保中国在未来数十年里朝着正确方向前进，成为国际规则为基础的秩序的一部分，而不是这一秩序的破坏者。”

他也不认为美中两国已进入了冷战时期。埃斯珀表示，现在称美中已进入冷战时期还为时过早。

埃斯珀说，为应对这些挑战，美国国防部的方针就是加强美国的联盟并吸引新的合作伙伴。

埃斯珀指出，美国在“大国竞争新时代”所面临的挑战是：“美国及其盟国努力建立的基于国际规则的秩序正受到考验和处于新的危险之中。”