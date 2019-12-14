厄齐尔发文疑支持“东突” 环时：比莫雷更过分

土耳其裔德国前国脚厄齐尔今天一度登上微博热搜榜，原因是其在中国海外社交媒体，发布疑似支持“东突”，涉及中国主权的言论。环球网微信公众号发文批评道，“厄齐尔，你比莫雷更过分！”

据美国之音报道，目前在英超阿森纳足球队效力的厄齐尔周四（13日）在推特发文。他以东突厥斯坦旗帜为背景，用土耳其语发文，指责穆斯林国家在该问题上沉默不语。

厄齐尔声称，中国政府焚烧可兰经、关闭清真寺和宗教学校、把维吾尔人送入营地、让汉族男子住进维吾尔人家并迫使维吾尔姐妹嫁给他们。

他写道，多年后，“我们的兄弟姐妹有关这段痛苦日子的回忆将不是压迫者的酷刑，而是他们的穆斯林兄弟的沉默”。

这条推文后来被删去，并在中国境内引发强烈批评。

对于厄齐尔的言论，阿森纳足球俱乐部在微博发表声明，称厄齐尔发表的内容均为厄齐尔个人观点。阿森纳作为一家足球俱乐部一贯坚持不涉及政治的原则。 ​​​​很多中国网友在该条微博下留言，要求阿森纳解雇厄齐尔。还有不少网友要求阿森纳在推特和中国海外社交媒体也发布声明。

环球网微信公众号以“厄齐尔，你比莫雷更过分！”为题发文。文中表示，编辑部没有翻译厄齐尔文章的具体内容，因为不想为其声音进行传播。

美国NBA火箭队总经理莫雷10月5日在个人推特上转发支持香港抗争者的文章。中国中央电视台至今仍未对NBA篮球赛事解禁，腾讯虽已恢复对NBA其它球队比赛的转播，但继续封杀火箭队。

对于厄齐尔的言论，百度厄齐尔吧分布声明，鉴于厄齐尔在公开网站发表相关言论，作为中国人的他们无法接受。“国家利益面前，任何个人爱好不足为提。”厄齐尔吧表示，将从13日起，正式关闭厄齐尔贴吧及相关一切账号和字幕组。

体育自媒体懂球帝官博13日晚也发表声明，无论在哪里，言论自由都有底线和边界，言论自由的权利需要建立在尊重别国主权、不干涉他国内政、反对暴力、维护各种安全和秩序的基础上。

31岁的厄齐尔是穆斯林，他出生在德国，父母是土耳其移民。厄齐尔2018年与土耳其总统埃尔多安合影并称其为“我的总统”，此举在德国引发争议。

同年，前一届世界杯冠军德国队在小组赛阶段就被淘汰，厄齐尔又背上骂名。他于2018年7月退出德国国家队，称德国足协领导层有“种族歧视”。