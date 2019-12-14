涉介绍卖淫 安徽四名出租车司机被捕

中国安徽裕安区检察院以涉嫌介绍卖淫罪，批准逮捕了四名当地出租车司机。他们涉嫌利用驾驶出租车职业之便，介绍、运送嫖客。

据《安徽商报》微信公众14日报道，犯罪嫌疑人荣某某2019年7月以来因无固定职业，在当地一麻将馆打麻将，结识梅某某和张某。梅某某和张某长期在足浴房从事卖淫活动。

荣某某在张某卖淫活动中受雇，为其提供望风放哨服务，对卖淫违法活动逐渐熟悉，萌生了以此牟取利益的想法。

荣某某8月6日租赁了一套房子从事卖淫活动，由荣某某、梅某某二人共同打理。黎某某负责接送嫖客，雷某某负责望风放哨。

在此过程中，荣某某通过朋友赵某、同案嫌疑人梅某某等人介绍，先后招募妇女在该出租屋以及城区部分宾馆从事卖淫违法活动，并收取400元（人民币，下同，77.64新币）至600元不等的嫖资。

为了广招客户，荣某某9月建立了微信群，以“发红包”的方式通过自行添加和相互介绍，拉取出租车驾驶员李某某、陈某某、黄某、彭某某等70余人加入聊天群，并在群中发布招嫖信息。以“介绍嫖客发生性交易成功后，支付50至100元不等的介绍费”为诱饵，利诱出租车司机招揽嫖客，将嫖客送往窝点门口的公交站台处。荣某某、黎某某二人则负责接送嫖客前往事先商量好的地方进行交易。

裕安公安分局治安大队今年10月接到举报，侦查后将荣某某、梅某某等人抓获归案。

裕安区人民检察院审查后认为，犯罪嫌疑人荣某某、梅某某、黎某某、雷某某四人租赁房屋、招募卖淫女从事卖淫活动，其行为已触犯《刑法》，涉嫌容留卖淫罪、介绍卖淫罪；李某某、陈某某、黄某、彭某某在组织卖淫犯罪中利用工作之便，介绍嫖客实施嫖娼违法行为，涉嫌介绍卖淫罪。遂作出批准逮捕决定。