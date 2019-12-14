要挟法罗群岛与华为签协议？中国驻丹麦大使发文否认

有媒体报道，中国驻丹麦大使以自贸协议签署为要挟，要求丹麦的海外自治领地法罗群岛与华为签署5G协议。中国驻丹麦大使冯铁当地时间13日在丹麦主流媒体《贝林时报》发文称，他有责任确保华为在丹麦受到公正的待遇，“从未对法罗自治政府施压，威胁和施压不是中国外交的处事方式。”

据中新社报道，冯铁在文中写道，华为是一家100%由员工持有的民营企业，与中国政府的关系同其他国家企业与其政府的关系并无二致。中国政府从未要求华为安装后门或收集其他国家的情报。

冯铁指，迄今为止，没有一个国家、组织、公司或个人拿出任何证据表明华为对其构成安全威胁。经过多年的调查，英国政府、德国联邦信息安全办公室和欧盟委员会从未发现华为产品存在任何后门。

他表示，“美国政府利用其国家力量打压华为，其实质是因为美国无法容忍一家中国而非美国公司引领5G技术。”

他表示，“作为中国大使，我有责任确保华为在丹麦受到公平、公正、非歧视的待遇。我从未对法罗自治政府施压，威胁和施压不是中国外交的处事方式，而是美国的一贯做法。”

据德国之声引述丹麦媒体报道，当地广播公司11月15日有一段的录音，是记者准备采访法罗群岛的贸易部长阿布拉汉森(Helgi Abrahamsen)时，录到了该部长和助理的私下对话。

阿布拉汉森在录音中说，冯铁四天前在一个会议上威胁，如果法罗电信运营商没有选择华为合作5G网路，就要取消与法罗群岛的一项贸易协议。

据报，该广播公司本来计划要播出这段录音，但当地法院根据法罗政府的要求发布了禁令，禁止播放该录音，称会损害与中国的关系。

丹麦当地媒体报导了此事。 其中有媒体声称了解录音内容，但未说明是否直接听过内容。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上被问到此事。她强调该问题“有事实性错误”。她说:“中国和法罗群岛地区并没有在谈自贸协定，何来取消一说？又何来中国大使威胁要取消一说？”