分析师：中美首阶段协议利于全球经济 执行方面仍存不确定性

分析师认为，中美贸易协议谈判进展总体向着积极方向发展，取得了阶段性成果，也避免了近期中美贸易争端的进一步升级，并有望对全球和双方经济体冲击有所放缓，但是双方协议在执行方面仍存在较大不确定性。

据路透社14日的报道，中国商务部国际贸易经济合作研究院研究员梅新育说，平等互利的协议才有希望被落实和长期遵守。美国同意分阶段取消对中国货物额外加征的关税，是中国在这场谈判中的核心关切。

梅新育说，平等互利还体现在美国对中国部分商品市场准入，比贸易战之前有所放宽。例如，美国近期公布了允许中国自产熟制禽肉、鲶鱼产品输美的最终规则，中国成为继加拿大、墨西哥等国之后有资格出口自产原料熟制禽肉的国家，也是全世界有资格向美国出口鲶鱼的三个国家之一。美国还同意公布中国的香梨、柑橘、鲜枣输美监管通报程序，允许这些产品向美国出口。这其中有些问题已经谈了10多年了，这次终于有了实质性突破。

不过梅新育认为，第一阶段协议文本达成一致，并不意味着万事大吉。他表示，毕竟美国此前已经多次表现“弃约精神”，现在到签约期间会不会发生意外？第一阶段协议没有涉及的“硬骨头”问题怎么处理？

梅新育还说，2020年美国完全有可能爆发金融危机和实体经济萧条，一旦出现这种情况，他们对华履约动机肯定会削弱。

野村全球市场研究团队则认为，中美双方的协议总体是积极的，避免了中美贸易争端近期的升级。现在计划将1200亿美元（1624.22亿新币）清单中的15%的额外关税下调至7.5%，因此在12个月内，短期关税对中国GDP增长的直接影响可能会相应地降低0.05%。

但是，未来仍然存在很大的不确定性。像美国贸易代表莱特希泽所说，任何执行方面的变化，都可能导致关税“突然反弹”，这可能会导致长时间的不确定性，这也是商业信心和投资可能不会实质性反弹的另一个原因。

光大证券宏观研究团队初步估算，第一阶段协议中的关税削减或将提升2020年中国总体出口增速0.5%，提升市场风险偏好。同时，美国承诺将加大对中国输美产品的关税豁免力度。关税豁免已抵消第一批负面影响的35%，使得计算关税率从2018年12月的24.9%下降到了2019年10月的16.7%，会进一步改善中国出口。

从目前的豁免通过情况来看，对中国依赖程度更高的商品的豁免申请可能更容易被通过。中国从美国进口的农产品将大幅增加，或将降低那些依赖美国进口的企业的成本。同时，关于知识产权、技术转让、金融开放等方面的协议也会促进中国技术创新，提高生产力，促进经济与资本市场更加健康发展。