中国证监会公示23名增补发审委员候选人名单

中国证监会12月13日在官网公示了23名第十八届发行审核委员会增补委员候选人名单。

据第一财经报道，证监会公示的名单显示，这23名候选人分别来自派出机构、证券交易所以及会计师事务所，增补委员队列中没有一人来自金融机构。

具体来看，有九名候选人来自派出机构、10名候选人来自证券交易所、四名候选人来自会计师事务所。其中，来自上海证券交易所的科创板上市审核中心副总经理胡安金是候补人中年龄最小的，仅37岁。

根据证监会发布的《关于修改〈中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法〉的决定》，将发审委人数由66人缩减到35人。不过，目前的发审委委员仅有20人，也就是说，上述23名候选人中，最多将有15名可以正式“挂职”发审委。

今年1月18日，证监会公布了第十八届发审委委员拟任人选名单，共计21人，与证监会2018年11月27日公布的候选人名单相比，53位候选人中，仅有21人最终入选。今年8月，第一财经记者从知情人士处获悉，证监会原发审委主任委员、发行监管部副主任郭旭东已经递交辞呈。

据东方财富Choice统计，从3月12日第十八届发审委正式“首秀”开始审核至今，已经审核了149家首发企业。截至2019年12月12日，目前仍有423家企业正在排队IPO待审。

对于此次增补发审委员的情况，证监会表示，此举是为了保障发行审核工作顺利平稳推进，提高发行审核工作质量，强化发审委队伍建设。