北京房租价格跌至去年年初以来最低位

有数据显示，与去年租赁市场淡季时相比，中国北京今年租金下跌幅度更大，当前租金水平已降至 2018 年年初以来的最低位置。

据中新经纬客户端14日报道，链家数据显示，北京租赁市场自9月份开启传统淡季模式后，成交量持续回落，11月北京链家租赁成交量环比下降1.9%，降幅有所收窄。成交持续下降下，租金难以上涨，11月北京月租金水平经历四连跌后降至81.3元每平方米，环比下跌1%，同比下跌2.8%。

链家说，“与去年租赁市场淡季相比，今年租金下跌幅度更大，且当前租金水平已降至2018年年初以来的最低位置。”

据我爱我家研究院统计，今年11月北京住房租赁市场交易量环比10月下滑7.79%，同比2018年11月下滑3.88%；1月至11月的总交易量较2018年同期下滑2.7%。因进入淡季，11月北京平均月租金稳中微跌，降至90元每平方米以下。

租赁市场成交量与租金双双走低的情况，在不少大城市都有出现。链家称，11月租赁市场仍处季节性低温状态，其在18个重点城市的租赁成交量环比下降4.7%，但降幅继续收窄。分城市来看，有13个城市成交量环比下降，其中济南、天津和青岛租赁成交量环比降幅较上月扩大，降幅分别为 22.2%、 21.9%和 18.6%。

链家还称，11月份18个重点城市中有12个城市的单平方米月租金出现环比下跌。租金上涨的六个城市中，仅深圳租金涨幅略大，在上个月回落明显的基础上环比上涨3%；南京、青岛和烟台租金在连续三个月下跌后小幅回升。同比来看，18个城市中有10个城租金同比下跌。

对于租金下跌，上述研究中心认为，租赁市场热度季节性很强，“春节潮”和“毕业潮”褪去之后，市场热度减退。第四季度为传统的租赁淡季，租金上涨动力不足，预计短期内租金仍为稳中趋降的趋势。

诸葛找房分析师王小嫱分析，租赁市场的租金变化相对平稳，不会出现大幅波动，根据历年数据测算，月度租金涨跌幅度一般不超过5%。严跃进也认为，房租价格虽有小幅走低，但并不会一直下跌，整体还是以稳定为主。

除了季节性因素，易居研究院智库中心研究总监严跃进认为，今年中国的就业环境不如往年，跳槽机会没有那么多，也会导致大城市里的换租情况减少，使得租赁市场交易量与价格有所回调。他还称，北京的房租价格曾因为长租公寓抢房而出现上涨，今年的回调对租客来说是一件好事。