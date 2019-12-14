据报港贫穷率高达20% 劳福局长料实际贫穷人口约91万

香港扶贫委员会公布数据，香港去年有140.6万贫穷人口，贫穷率达20.4%，为2009年有纪录以来最高。香港劳工及福利局长罗致光回应称，政府扶贫理论上不会“愈扶愈贫”，若算入政府恒常及非恒常的现金介入措施，更实际的数字是91万人。

据《明报》报道，罗致光今日（14日）接受商台节目访问时说，政府扶贫理论上不会“愈扶愈贫”。

罗致光说，扶贫委员会公布的数字是政府政策介入前的贫穷率，只属推算数字。若算入政府恒常及非恒常的现金介入措施后，贫穷人口数字会有所下跌，更实际的数字是91万人。他说，91万比2017年下跌四万，反映去年政府各项扶贫措施有效令贫穷人口数字下降。

对于18至29岁的青年贫穷率上升的问题，罗致光承认香港政府的青年工作需加强，并称收入不均及贫富悬殊均是令社会不稳定因素。他说，过去连续三个月失业申领综缓人数上升，劳工处11月空缺按年跌三成，预计下周公布的9月至11月平均失业率，会高于目前的3.1%。

香港政务司长张建宗今日出席赛马会流金汇10周年志庆活动时表示，未来年长人口不断增加，政府需更好处理贫穷问题。

他承认香港贫穷情况仍然严峻，不过在职贫穷及儿童贫穷的情况有改善，反映政府的扶贫措施到位、有效。因贫穷人口的统计不计资产、只计收入，令退休后无收入的年长者落入贫穷人口计数中，他们未必有实际经济需要。