北京争取2025年游戏产业年产值达1500亿人民币

中国北京市将建造精品游戏研发中心等机构，希望在2025年，全市游戏产业年产值达到1500亿元（人民币，下同，291.17亿新币）。

据中新社报道，《关于推动北京游戏产业健康发展的若干意见》14日正式对外发布。

该文件围绕北京要建成“国际网络游戏之都”的目标，围绕精品创作、科技融合、等方面提出具体举措。

在鼓励精品创作方面，该文件提出，要推动北京市精品游戏研发基地建设，吸引国内外优秀游戏企业、原创团队和创意人才扎根北京，打造一批引领行业发展方向的“北京品牌”企业。推动北京文化发展基金中设立游戏产业发展专项子基金，引导金融资本和社会资本的合作，拓宽游戏研发融资渠道。

在科技融合方面，该文件表示，要支持大数据、云计算、人工智能、区块链等技术在游戏领域的应用研究；重点支持智能科学、体验科学、底层算法等基础技术研究；推动5G条件下，沉浸化体验等智能技术的应用；要鼓励游戏引擎等核心技术的自主研发。

在创新驱动方面，该意见书提出，要鼓励游戏在内容题材、技术表现和互动体验等方面创新；强化激励机制，对创新类游戏产品给予出版、发行和宣传推广支持；加大打击侵权盗版力度；支持举办国际游戏创新大会。

在政策保障方面，将支持组建游戏电竞行业协会，鼓励重点区出台游戏产业配套扶持政策，财政重点支持技术研发、人才培养、品牌赛事、版权交易等方向，鼓励金融机构创新推出游戏金融产品和服务。

上述政策在该意见书发布之日起施行。