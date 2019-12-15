韩国瑜：茫苦翻乱是民进党执政给人的感觉

国民党总统候选人韩国瑜，昨晚（14日）至嘉义市为立委参选人傅大伟站台。韩国瑜说，这4年来，台湾每年选出了一个代表字分别为“茫、苦、翻、乱”，就是民进党执政给民众的感觉。

据联合新闻网报道，韩国瑜与国民党嘉义市立委参选人傅大伟，昨晚在嘉义市北香湖公园举办联合竞选总部成立大会，国民党党主席吴敦义、前新北市长朱立伦、台南市党部主委谢龙介都来相挺。

韩国瑜说，民进党执政三年半，台湾已经变成黑白的，这四年来，台湾每年都选出了一个代表字，分别是“茫、苦、翻、乱”，就是民进党执政给民众的感觉，现在东南亚的国家，都看不起台湾人了。

韩国瑜表示，50天把台湾绕了一圈，接触几十万人，到现在还没有一个人向他说“台湾钱淹脚目”。他说：“二、三十年前，我们最骄傲的就是“台湾钱淹脚目”，台湾拍的电视戏、电视、流行歌曲，风靡东南亚、中国大陆。”

韩国瑜也透露，太太李佳芬上个月去东南亚看华侨，“一大堆马来西亚、印尼华侨，看到李佳芬就抱头痛哭，因为他们年轻的时候，在台湾读书，他们对台湾有很深的感情，看到台湾每天在沉沦，非常的难过。”

韩国瑜强调，中华民国这只老鹰，在民进党执政下，飞不起来，全世界都忘记台湾，这只老鹰要重新飞起来，需要两只翅膀，一是总统府，一是立法院，支持韩国瑜、支持傅大伟，让台湾这只老鹰，重新展翅高飞。

谢龙介则与现场民众合唱改编歌词的“一卡皮箱”，讽刺民进党立委陈明文在高铁上遗失的3百万。他还说，过去有人将他维基百科的配偶栏改为赖清德，他没提告，民进党立委蔡易余配偶栏遭人写杨蕙如，提告也没用。