王毅谈中美达成第一阶段经贸协议： 对两国和世界是利好消息

中国国务委员兼外长王毅在卢布尔雅那同斯洛文尼亚副总理兼外长采拉尔会谈后共同会见记者时表示，中美就第一阶段经贸协议文本达成一致符合两国人民共同利益，符合国际社会的一致愿望，有利于中美经贸关系逐步恢复稳定正常发展，有利于为正在下行的世界经济注入信心，有利于为全球贸易秩序带来稳定性。

据中国外交部网站消息，王毅表示，中国一直不赞成用加征关税来解决经贸摩擦，因为贸易战没有赢家。中国也反对单方面施压的做法，因为不符合世贸组织的规则。经过双方团队反复沟通折冲，中美终于就第一阶段经贸协议达成一致，美方承诺分阶段取消加征关税。这一协议旨在解决双方各自的关切，体现了相互尊重的精神，也是平等协商的结果。

他指出，协议也符合中国经济高质量发展的内在需要。

王毅说，当前中美关系中还存在不少需要重视和妥善处理的问题。希望美方同中方相向而行，有效管控分歧，拓展互利合作，推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。

王毅强调，中美达成阶段性经贸协议，不针对、也不影响第三方的正当合法权益，反而对各国、对世界都是利好消息。中美贸易合作将基于WTO规则，中国企业会按照市场化、商业化原则，增加从美国以及各国进口更多有竞争力的产品和服务。

他强调，中国正在深化改革开放，中国的市场必将不断扩大，这对美国是机遇，对欧洲、对各国同样是机遇。中国历来反对保护主义，主张构建开放型经济，各国都应为正常贸易投资提供公正和非歧视的环境。

中美两国13日晚上同时宣布就第一阶段经贸协议文本达成一致，让长达20个月的中美贸易摩擦出现缓和迹象。