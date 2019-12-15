彭博社：若华为5G遭禁 中国威胁会对德国采取反制

如果德国将华为技术有限公司排除在5G无线设备供应商之外，中国大使威胁会实施反制，并提到德国汽车制造商在中国销售的数百万辆汽车。

德国联合政府中的议员对华为的抵制情绪不断上升，他们提出了一项会广泛禁止“不可信”5G供应商的法案，向总理默克尔的对华政策发起挑战。

据彭博社报道，中国驻德大吴恳周六在德国《商报》的一个活动上表示，如果德国做出的决定导致华为被排除在德国市场之外，那就会产生后果，中国政府不会袖手旁观。

美国总统唐纳德·特朗普的政府一直试图让美国盟友将华为排挤出5G供应商之列。本月对联邦通信委员会的起诉是华为抗击美国制裁和限制措施的最新尝试，这些制裁和限制威胁到全球最大的网络业务。

默克尔面临本党议员造反 有人寻求立法全面禁止华为

尽管德国法案并未点名华为，但却是针对这家中国企业量身定制。此前德国议会已经过了数月的有关5G安全性的辩论。华为一再否认其设备可能进行间谍和破坏的指控。

吴恳说华为没有向中国政府提供数据的法律义务，然后提醒听众，德国制造商去年占到中国2800万辆汽车销量的四分之一。

他在德国《商报》网站登载的一段视频中说，我们是不是有一天也可以说，因为我们要生产自己的汽车，所以这些德国汽车不再安全了？不行，那是纯粹的保护主义。