2019第三季度小米可穿戴设备出货量世界第一 连续赶超苹果华为

咨询公司Canalys上周五（13日）公布全球腕上可穿戴设备市场报告，涉及智能健身带，智能手表和健身追踪器等。从全球来看，今年第三季度市场高度活跃，整体份额增长65%，小米的出货量排名世界第一。综合IDC和Canalys调研数据可知，今年小米已经连续三个季度保持可穿戴设备出货量世界第一。



第三季度，小米腕上可穿戴设备出货量为1220万台，同比增长74.4％，并且在本季度达到27％的市场份额。Canalys认为，小米的增长得益于强劲的国内表现和激烈的海外扩张。



苹果以15％的市场份额位居第二，其中60％的出货量归功于Apple watch系列。



分地区来看，中国腕上可穿戴设备增长达60%，主要受小米出货影响，华为紧随其后。Canalys认为，华为的大部分增长归功于其销售智能手机时捆绑低端手环这一促销行为。研究员认为，随着产品竞争压力加大，华为将面临不断增长的挑战。