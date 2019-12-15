上海市长宣布沪通铁路开工 将填补上海东部地区干线铁路空白

为推进长三角综合交通更高质量一体化发展，沪通铁路太仓至四团段工程今天（15日）上午全面启动。上海市委副书记、市长应勇宣布开工。

据澎湃新闻报道，相关负责人介绍，本次率先开工的项目为吴淞口长江隧道越江段及外高桥集装箱作业站，其中吴淞口长江隧道下穿长江口及黄浦江，将成为国内第一条穿过长江和黄浦江的铁路隧道、国内第一条全面采用封闭内衬的盾构法隧道。

应勇指出，要高标准高水平建设，确保施工安全。外高桥集装箱作业站是沪通铁路主要的集装箱装车点，市领导十分关心作业站规划情况，要求提高集装箱集疏运能力，提升海铁联运效能。

沪通铁路太仓至四团段工程，北起沪通铁路南通至安亭段太仓站，南接浦东铁路四团站，途经江苏省太仓市及上海市嘉定区、宝山区、浦东新区和奉贤区。线路全长111.8公里，其中上海境内104.5公里，全线设太仓、徐行、外高桥、曹路、上海东站、四团6个车站，采用客货共线模式，设计速度200公里/小时，计划“十四五”期间建成通车。

该工程是中国国家中长期铁路网规划中沿海铁路通道的重要组成部分，是推进长江经济带海铁联运发展的重要一环，也是贯彻落实长三角一体化发展国家战略、推进自贸区临港新片区建设和交通强国战略的重要支撑。建成通车后，将填补上海东部地区干线铁路的空白，使上海与江苏及沿江、沿海城市的联系更加便捷，并进一步提升自贸区临港新片区、浦东综合交通枢纽、外高桥港区等重点区域的铁路服务能力，进一步改善上海营商环境，强化对长三角地区的集聚辐射功能。