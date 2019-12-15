“四世同堂”如何翻译？中国英语四六级考试因考题特殊上热搜

2019年下半年全国大学英语四、六级考试于昨日（14日）开考，考生可于明年2月查询成绩。每到这个时候，大家都能在网上展开一场啼笑皆非的“DIY单词大赛”。

据观察者网报道，这次考试中出现“四世同堂”怎么翻一类的问题？网友给出“son father grandfather grandfather's father”等翻译，在网上掀起讨论热议。另一方面，六级里的“出淤泥而不染”和“荷花梅花牡丹花”，更是让网友觉得钱都白花了。

调侃之余，关于四六级考试改革甚至“存废”的争议也再次上了热搜。

有观点认为，“一刀切”的四六级考试影响大学英语提出更高要求。但也有观点认为，报名费不高的四六级考试覆盖了英语听说读写的能力，依旧是评测大学生英语水平的“金标准”。

全国大学英语四、六级考试系教育部主办、教育部考试中心主持和实施的一项大规模标准化考试。自1987年开始实施以来，四、六级考试陪伴了一代代学生的青春。

30余年来，大学英语四六级考试也一直都在改革路上。近10年来，诸如采取多题多卷、取消完型填空、增加汉译英分值、快速阅读理解改为长篇阅读理解等多种改革方案，均在四六级考试中实施。

今年10月23日，在上海召开的2019年下半年中国全国大学英语四、六级考试委员会全体会议称，利用人工智能技术对提高评卷质量效果明显，建议进一步加强研究、逐步推广。且CET考试体系仍需进一步完善，建议尽早将CET口语考试纳入必考科目，认为这有利于高校英语教学。

其实，针对四六级如何改革，近年来也有专家学者呼吁“取消四六级考试”“转向社会化水平考试”。

今年1月，复旦大学教授、中国学术英语教学研究会会长蔡基刚曾在媒体发表一篇名为《大学英语四、六级可转向社会化水平考试》的文章。文章称，大学英语四、六级考试影响甚至严重影响了大学英语提出更高的要求，且标准化考试也影响甚至严重影响了大学生思辨能力发展。英语水平考试也不应该搞“一刀切”。大学英语四、六级考试应尽快转向社会化水平考试。

中国教育科学研究院研究员储朝晖表示，四六级考试虽然在历史上起到了不少的积极作用，但其考查标准不够科学、针对性不足的缺点已经对学生的英语学习造成阻碍。有关部门不妨多听取学界的建议，对其进行替换或进行更加大刀阔斧的改革。

但与此同时，也有声音认为，四六级考试固然不能完全反映出受试者的水平，但是其存在价值却不应被否认。其不仅覆盖了听说读写能力，考试题目也相对灵活，且只需几十元即可报考，因此依然是评测大部分中国学生英语水平的“金标准”。

未来英语四六级考试将何去何从？

早在2014年，国务院就下发了《关于深化考试招生制度改革的实施意见》，提出要加强外语能力测评体系建设，这也是国家层面第一次对外语考试综合改革提出明确要求。

教育部考试中心副主任于涵在2019托福年会上透露，现阶段中国英语能力等级考试已经完成整体设计。12月11日，教育部考试中心相关负责人回应媒体记者称：如何将新体系与现有考试项目融合，做好继承和发展，我们正在研究并广泛听取意见。