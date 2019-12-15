中国视频网站付费配套层出不穷 被官媒批评

中国官媒《人民日报》昨天（14日）发表微博评论，批评视频网站套路：从加会员免广告，到付费看结局，再到花钱预点播，一些视频网站的收费套路层出不穷，令人生厌。交易本是供需双方自愿选择，随时更改收费名目有违契约精神。好内容永远有市场，但不能忘规矩。消磨观众信任，必将引火烧身。

当晚，《人民日报》客户端再发文痛批这一现象。

评论中指责的现象源自于腾讯视频和爱奇艺近日针对大热剧《庆余年》推出的新服务——会员50元多看六集，引来骂声一片。

《人民日报》直言这是“视频网站不安分的手再一次伸向用户口袋。”

评论表示影视剧制作需要资金投入，视频网站通过会员购买、广告售卖等方式获利本无可厚非。但对于很多VIP用户而言，购买会员就是为了能够提前看到更多内容，双方构成了消费契约，消费者的权益理应得到维护。

而VIP之外设置VVIP，额外掏钱才能享受超前点播，视频网站是在制造焦虑诱发用户消费。在此前购买VIP的协议中是否有这个约定？如果没有标明，这种额外收费的行为，实际是对消费者权益的侵犯。

VIP“专属广告”的质疑已沸沸扬扬，一些视频网站为何还敢于藐视用户权益？为何一而再再而三地玩套路？面对舆论质疑面不改色？究其因，在此类消费的权益保护是否存在漏洞，值得社会各界和有关方面关注。

面对“不守规矩”的视频网站，除了靠用户用脚投票，是否应依法依规进行管理？多年来，视频网站经历了“野蛮”生长的发展阶段，付费模式也渐渐被用户所接受。但一些网站便因此抱着涸泽而渔、焚林而猎的心态来运作，长此以往毁掉的恐怕不只是网站前途，还会殃及付费模式。

对待用户缺少起码的尊重，这样的视频网站不能惯。完善权益保护，让侵权者付出代价才是治本之策。