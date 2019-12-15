2019年中国减贫人口将超1000万

中国国务院扶贫办主任刘永富15日在中国扶贫志愿服务促进会一届四次会员代表大会上表示，预计2019年中国减贫人口将超1000万，截至今年底，95%以上的贫困人口可以脱贫，90%以上的贫困县可以摘帽。

据新华社报道，刘永富表示，目前虽然剩余贫困人口数量不多，但深度贫困地区攻坚任务依然艰巨，也是主攻的重点，这些地区有的“三保障”和饮水安全问题还没有完全解决，有的基础设施和产业发展基础薄弱，有的内生动力不足等，在巩固脱贫成果、防止返贫方面的任务还十分艰巨。

在刚结束的中央经济工作会议上，精准脱贫与防范化解重大风险和污染防治被列为中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段后，必须迈过的三道关口，也是明年要“坚决打赢三大攻坚战”。

刘永富表示，明年是脱贫攻坚战的收官之年，要确保脱贫攻坚任务如期全面完成，集中兵力打好深度贫困歼灭战。下一步，要加快“三区三州”等深度贫困地区脱贫；建立防贫监测预警机制和稳定脱贫长效机制，巩固脱贫成果防止返贫；深化东西部扶贫协作和定点扶贫，助力西部地区产业发展；组织开展脱贫攻坚“回头看”工作，查遗补漏，及时发现和解决问题。同时也要探索打赢脱贫攻坚战以后，如何解决相对贫困的问题。

刘永富说，脱贫攻坚不仅是政府的责任，也是全社会共同的任务，需要发挥社会组织的积极作用，也需要广大会员及社会力量共同努力。因此，要将资源和项目向深度贫困地区汇聚，聚焦特殊困难群体，因户因人设计实施攻坚项目，精准发力，有的放矢。要聚合社会资源，让社会扶贫人人皆愿为、人人皆可为。

据了解，中国扶贫志愿服务促进会2020年要紧贴扶贫工作实际精准发力，完成约30万例建档立卡白内障患者救治，力争救治2万名贫困中重度强直性脊柱炎患者等。

中国扶贫志愿服务促进会成立于2016年4月，是由国务院扶贫办主管，民政部登记注册的全国性、非营利性社会组织。