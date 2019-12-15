部分业主欠物业费致电梯关停 广东62岁老人爬九层楼后猝死

广东阳春市一小区物业因部分业主拖欠物业费关停公用电梯，六旬老人爬楼梯时猝死。老人家属称，如不能协商解决赔偿问题，将起诉该物业公司。

据澎湃新闻昨天（14日）报道，死者儿子儿子庄先生透露，12月9日下午，新世界花园小区物业管理公司以部分业主不交物业费为由，停止住宅电梯的运行。5时20分许，家住12层的父亲爬楼梯至9层时晕倒，与其同行的七岁孙子向邻居求助，拨打120。10多分钟后，医生赶到现场，发现电梯关停，于是从1楼爬楼梯到9楼。“一般人从1楼到9楼，最快也要3分钟。”

老人的家属认为电梯的关停耽误了老人最佳抢救时间。最终老人抢救无效死亡，终年62岁。

庄先生提供的一份阳春市人民医院疾病诊断证明书显示，12月9日，经抢救，患者于当天18时17分宣布临床死亡。死亡诊断为：心源性猝死。

13日晚，庄先生的妻子刘女士称，她赶往现场时，医生已经在9楼楼梯间进行抢救。她表示，老人身体以前不是很好，“心脏有些问题，但一直坚持吃药，现在情况好很多。”

刘女士介绍，自己与老人、丈夫、孩子一家五口在该小区已居住近四年，从未欠缴过物业费。小区物业公司原本为云兴物业，物业费按照0.8元每平房米的标准收取，业主对其服务较为满意，但一年前该公司不再负责该小区的管理，新的物业公司为原监督物业公司的业委会人员成立。新物业公司增加收取停车费的要求，“摩托车位每月25元，小车位以小时计费”，小区内部分业主因认为收费不合理而拒绝缴纳。

刘女士强调，即使由原业委会组建物业公司及新增加收费项目引发许多业主的不满，但她认为物业费用还是可以接受的，所以从未欠缴过物业费。

庄先生及刘女士认为，由于部分业主拖欠物业管理费导致电梯关停，错过了老人最佳抢救时间，物业及部分业主应承担相应的责任。

庄先生表示，目前相关部门建议协商解决此事，“如果没有解决，肯定会起诉。”庄先生称。

针对物业公司是否有权因部分业主欠缴物业费而关停公用电梯，该小区物业管理公司负责人、小区业委会负责人张先生称，目前还在与家属协商中，不方便透露信息。

13日下午，该小区此前服务的阳春市云兴物业服务业有限公司一位负责人告诉澎湃新闻，阳春新世界花园小区始开发于2012年，在2019年7月1日合同结束前，云兴物业一直为该小区提供物业服务，物业费按照0.8元/平方米的价格标准向业主收取。

该负责人说，合同结束后，云兴物业撤离了该小区物业服务中心，物业服务由阳春市思创物业服务有限公司接替，该公司是新世界花园的业主张思维等三人于2019年7月26日成立的。