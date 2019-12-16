【图集】香港再发生警民冲突 反修例群体多区聚集 入夜后旺角纵火

有香港网民昨天（15日）发起在香港多区商场进行“和你CHRISTMAS SHOP”活动，呼吁市民中午到多区商场光顾“黄店”，并在Facebook和Instagram等社交媒体“打卡”。

综合香港01、《明报》等媒体报道，从下午2时开始，包括九龙湾德福广场、葵芳新都会广场、沙田新城市广场、太古城和铜锣湾时代广场等地方都有支持反修例的黑衣人示威。示威者在被称为“蓝店”的店铺门口张贴罢买或罢食传单，也有人喷漆。

但与以往不同的是，过往类似行动主要针对美心旗下的食肆、吉野家、优品360等，昨天行动连带针对大家乐、莎莎、麦当劳和Pacific Coffee等过往较少直接受影响的商铺，原因是该商店是中资背景或公司老板被指撑警，不过示威者没有动手，只叫口号或张贴呼吁罢食罢买单张。

入夜后，大批防暴警察在旺角驱散示威者，发射催泪弹，拘捕多人。示威者破坏交通灯及港铁站入口，并于路口纵火堵路。

香港警方昨晚表示，下午有约100名示威者在德福广场一带聚集及破坏店铺，警方接报到场进行驱散及拘捕行动，共拘捕两名男子及两名女子，年龄介乎15至32岁，涉嫌非法集结、藏有工具可作非法用途、袭警及普通袭击，案件交由秀茂坪警区刑事调查队第二队及第五队跟进，被捕人士现正被扣留调查。

事件中有一名男警务人员受伤，他清醒被送往联合医院治理。