台民调：低于30%受访民众认为民进党执政能让台湾变好

台湾2020年大选倒数26天，追求连任的蔡英文强调执政期间已打好台湾基础，呼吁选民再给她四年继续打拼。

但据《联合报》今天（16日）公布的最新民调，在过去三年多来，肯定民众生活和台湾整体发展因民进党执政变好的选民都低于30%，其中仅13%认为老百姓生活变好，29%觉得生活比以前差，49%认为和民进党执政前差不多。

至于台湾整体发展，仅23%选民认为民进党完全执政让台湾整体发展有所提升，30%觉得比以前差，38%认为和民进党执政前差不多。

分析显示，即便是蔡赖配支持者，仅25%认为民进党执政三年民众生活比较好，43%觉得台湾整体发展有进步；至于韩张配支持者，认为民进党执政三年来，民众生活和台湾整体发展退步者都超过70%；未决定选民则有逾30%认为变得比较差，觉得有变好者不超过5%。

报道引述趋势数据，指蔡英文执政后，施政满意度一路下滑，由刚就职时的52%、主政百日的42%、就任周年及两周年降为30%左右，去年九合一选后再降为20%；不满意蔡施政的比率持续上升，由就职初期的10%、主政百日的36%、就任周年的50%，执政两周年的56%，九合一选后攀升到63%。

不过，九合一选后这一年来，蔡英文的声望明显回升。主政三年时的调查，她的声望虽仍以负面评价居多，但满意度回升到34%，不满意比率降到50%。本次总统选前一个月的调查，蔡满意度上升到48%，高于不满意度的三成八，好评逼近刚就职时水准。

蔡英文声望虽在选前重获肯定，但询问近半数肯定蔡施政表现民众最满意的施政作为，不提示选项的前提下，高达43%选民无法指出任何一项政策。