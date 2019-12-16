中国外管局：明年要有效维护外汇市场稳定

中国国家外汇管理局周日表示，明年要坚决打好外汇领域防范化解重大金融风险攻坚战，有效维护外汇市场稳定和国家经济金融安全；坚持安全、流动和保值增值的原则，加强外汇储备经营管理能力建设；还要有序推动不可兑换项目的开放，提高已可兑换项目的便利化水平。

据路透社报道，外管局网站刊登的新闻稿指出，2019年以来，外汇管理系统有效维护外汇市场基本稳定，外汇储备稳中有升，外汇市场应对外部冲击的风险缓释能力明显增强。

外管局表示，防范化解外汇领域风险既是攻坚战也是持久战，2020年要加快完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架，宏观上要防止外部风险冲击引发跨境资本异常流动，微观上要保持政策和执法标准跨周期稳定性、一致性和可预期性，严厉打击外汇违法违规活动，依法维护外汇市场秩序。

此外服务实体经济，服务对外开放，要进一步提升跨境贸易投资的便利化水平。统筹考虑经济发展阶段、金融市场状况、金融稳定性要求，统筹交易环节和汇兑环节，有序推动不可兑换项目的开放，提高已可兑换项目的便利化水平。

中国11月外汇储备规模转为负增长，因汇率估值和资产价格变化对外汇储备有一定负面影响。尽管全球经济增长放缓，外部不确定因素依多，但中国目前跨境资金流动整体平稳，下阶段中国外储规模仍具有稳定基础。

外管局还指出，要认真落实优化外汇管理、促进跨境贸易投资便利化12条措施。支持自由贸易试验区、自由贸易港等对外开放高地在外汇管理改革方面先行先试。扩大跨境金融区块链服务平台试点范围，缓解中小企业融资难、融资贵问题。

外管局10月下发关于进一步促进跨境贸易投资便利化的通知，便利市场主体合规办理外汇业务。通知涵盖12项跨境贸易投资便利化措施，在跨境贸易方面，扩大贸易外汇收支便利化试点，简化小微跨境电商企业办理有关贸易资金收付手续。