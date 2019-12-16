中国原央行官员：明年经济不会跌破6%

中国央行原调查统计司司长盛松成表示，从周期性因素看，中国经济目前已达阶段底部区间，预计今年全年GDP增速将不低于6.1%,，甚至略高；按照目前的经济运行和政策措施，正常情况下，明年经济不会跌破6%，甚至略高。

第一财经网站报道，盛松成说，结构性的因素看，经济稳中向好、长期向好的趋势没有变。所以保“6”与否的问题可能并不存在。重要的是深化改革、扩大开放，推动经济转型升级，提高全社会积极性，提升长期潜在生产率。

他并称，中美经贸关系是影响中国对外贸易的一个重要因素。从目前中美经贸谈判的进展看，对外贸易的下行也几乎见底。

美中两国贸易战周五降温，双方皆宣布达成“第一阶段”协议，美方降低对中国商品的部分关税，以换取中方增购美国农产品等商品。

盛松成指出，随着积极财政政策的落实、经济结构调整和转型升级的持续推进，投资将触底回升。基建投资有望持续上行；房地产投资的下行趋势或将扭转；此外高技术投资有望保持较高增速。

在消费方面，也有不少因素为消费的平稳和增长提供了长期支撑，包括减税增加了居民边际消费倾向；第三产业有很大发展空间，居民消费对服务业的需求不断提高。

他并认为，中国经济正处于由高速增长向高质量发展的阶段。最近一段时间中国经济的下行，除了周期性的因素，更主要的是中国面临结构性矛盾和发展方式的转变，需要坚持经济结构调整，深化改革和进一步扩大对外开放。货币政策和财政政策无法改变经济潜在增长率，主要起到逆周期调节的作用。