中国首艘1300吨自升自航式风电安装船交付使用

中国国内首艘1300吨自升自航式风电安装船“铁建风电01”16日在江苏省启东市交付使用，这标志着中国海上风电施工领域又添“海工重器”。

据中新社报道，近年来，中国海上风电产业发展迅速，中国《可再生能源发展“十三五”规划》提出，到2020年，海上风电开工建设1000万千瓦，确保建成500万千瓦，市场前景广阔。

“铁建风电01”船由中国铁建港航局集团有限公司投资打造，中国船舶工业集团公司第七〇八研究所整体设计，启东中远海运海洋工程有限公司负责生产设计及总体建造，是中国首艘自主设计、建造，拥有完全自主知识产权的重型自升自航式风电安装船。

中国铁建港航局设备物资部部长甄义省对说，该船集自升平台、自航运输、打桩施工、起重安装、动力定位、远洋调遣、近海作业、智能化施工管理等功能于一体，配备荷兰进口IHC-S3000液压打桩锤和8米抱桩器，能独立完成海上大型风机基础沉桩及风机安装等全流程施工，配备DP-2动力定位和四点锚泊两套定位系统，操作机动灵活，使该船在十六级台风下亦可实现精准定位，增加作业窗口期，延长作业天数，施工效率及安全性能大大提高。

据甄义省介绍，该船全长105米、宽42米，型深8.5米，桩腿总长85米，甲板作业面积约2500平方米，可容纳三套6兆瓦或两套8兆瓦的风机组件，续航力3000海里，可抵御16级台风，在恶劣海况下亦可实现高精度安装。船舶起重能力在国内同类船舶中处于领先地位，双钩均1300吨的绕桩吊机为国内最大的绕桩式起重机，相当于可以吊起一艘“轻型护卫舰”。