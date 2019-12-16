挪威电信称华为仍将参与挪威5G建设

挪威电信（Telenor）周日（15日）重申，中国电信巨头华为将和爱立信（Ericsson）一道参与挪威的5G网络建设。尽管美国施压，但爱立信等几家公司继续与华为合作。

据路透社报道，挪威电信挪威公司总裁Petter-Boerre Furberg上周五却告诉路透，在四、五年的升级改造期间，挪威将逐步淘汰现有的华为网络设备。

在美国指控华为带来安全威胁之际，华为面临欧洲越来越严格的官方审查。华为否认美国的指控。

挪威电信负责通信业务的副总裁Hanne Knudsen表示，华为将继续在公司基础设施现代化中发挥作用。华为已经和挪威电信在4G领域进行了10年以上的合作。

“爱立信作为5G RAN的新供应商而加入，不过我们也将与华为在维护4G网络和在挪威部分地区升级至5G方面进行合作，”Knudsen在回应相关问题时表示。

她说：“华为已提供RAN所需硬件，但并非核心网络。他们在部分地区进行5G升级时提供的也将是RAN而非核心硬件，”

Knudsen指出，华为也是挪威电信芬兰子公司DNA的5G RAN供应商之一。

RAN即无线电接入网（radio access network），指的是将智能手机与移动网络相连的无线电与天线，新网络成本的大部分都源自RAN。不过它并非核心部分。

华为称其欢迎5G领域的竞争，期待继续与挪威电信的合作。