李克强：充分肯定林郑迎难而上 要抓紧研究深层矛盾

中国国务院总理李克强今日（16日）上午11时许在人民大会堂接见到北京述职的特首林郑月娥，表示中央政府充分肯定林郑月娥及特区政府所作的努力，一如既往坚定支持特首和特区政府依法施政，也充分肯定林郑月娥和特区政府努力迎难而上。李克强也说，港府要抓紧研究各方面的深层矛盾。

综合网媒“香港01”、《明报》等港媒报道，一改惯例，今早李克强不是在中南海紫光阁，而是在人民大会堂接见林郑月娥，主管港澳事务的国务院副总理韩正、国务委员肖捷、港澳办主任张晓明、中联办主任王志民也在场。他们与林郑坐在长桌的两旁，向坐在中间的李克强汇报。

中国国务院总理李克强（右）在人民大会堂接见到京述职的香港特首林郑月娥（左）。（法新社）

李克强发言时表示，修例风波延续至今，对整个社会的损害方面可说是多方面，他指中央将一如既往坚定不移贯彻“一国两制”方针、一如既往坚定支持林郑月娥和特区政府依法施政，并坚定不移维护长期繁荣稳定。

林郑月娥感谢李克强对最近香港情况的关心和局势研判，她指香港在政治、经济、社会出现严竣局面，其中本港经济上半年已明显下降，当时主要受外围因素影响，包括中美贸易磨擦，上半年经济增长只有0.5个百分点，至第三季开始因内部社会动荡，经济出现下跌情况。

李克强指出，当前香港经济已经出现明显下滑，多个行业遭重创，面对前未所有的严竣和复杂的局面，“你带领特区政府坚定全力维护社会稳定，也出台了一系列‘保企业、稳就业’的举措，这些都可以说是迎难而上，殊为不易，中央政府对你和特区政府所作出的努力，是充分肯定的。”李克强说，香港未走出困境，特别要继续努力依法止暴制乱、恢复社会移序，并抓紧研究一系列社会经济的深层次矛盾，维护香港长期繁荣稳定。