“双十一”拉动11月中国消费增长

中国国家统计局16日公布数据显示，11月份，中国社会消费品零售总额38094亿元（人民币，下同，7400亿新元），同比增长8.0%，增速比上月加快0.8个百分点。官方称，消费发展对中国经济拉动作用将越来越明显，而“双十一”购物节扮演了关键的角色。

据中新社报道，中国国家统计局新闻发言人付凌晖当天在国务院新闻办公室发布会上表示，“双十一”购物节对11月份网上零售拉动非常明显，当月网上实物商品零售额增长明显加快，对拉动社会消费品零售总额作用较大。

数据显示，今年1-11月份，中国网上零售额94958亿元，同比增长16.6%，增速比1-10月份提高0.2个百分点。其中，实物商品网上零售额76032亿元，增长19.7%，占社会消费品零售总额的比重为20.4%，比上年同期提高2.2个百分点。

付凌晖同时指出，网购等新消费模式、新消费业态发展对于消费增长确实起到重要带动作用，但中国消费增长还呈现其他特点。例如，消费升级态势持续，11月份，化妆品类商品和体育娱乐用品商品分别增长16.8%和20.1%。

同时，中国消费正从以实物消费为主逐步向更多服务消费方向转变。据初步测算，目前服务消费占中国居民消费比重接近50%，今年来服务消费保持两位数增长。中国消费者不仅对传统商品质量要求在提高，对旅游、健康、教育、养老等服务消费的需求也在逐步扩张。

展望未来，付凌晖表示，中国消费前景非常广阔：中国有近14亿人口，4亿左右中等收入群体，市场规模巨大；中国居民收入逐步增长，按世界银行标准，目前中国国民收入水平在中上等收入国家行列，未来将向高收入水平迈进；中国就业形势稳定，社会保障覆盖面扩大，有利于稳定消费预期。

此外，中国官方鼓励和支持消费发展的一系列举措也有利于消费增长。付凌晖表示，在“放管服”改革、“大众创业、万众创新”的发展趋势下，中国涌现出一大批新的消费业态模式。综合这些情况看，未来中国发展以内需为主、以消费拉动为主的趋势将更加明显，增长可持续性将进一步提高。