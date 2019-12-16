夜经济、极限施压等入选年度中国媒体十大新词

中国国家语言资源监测与研究中心今天（16日）发布了“2019年度中国媒体十大新词语”。这十大新词语依次是：夜经济、5G元年、极限施压、止暴制乱、接诉即办、夸夸群、基层减负年、冰墩墩/雪容融、杀猪盘、乡字号/土字号。

据中新社报道，十大新词语串联起了中国2019年度经济社会发展中的一系列热点事件。

其中，“夜经济”“5G元年”“乡字号/土字号”摹画了中国经济发展的一些新动能，“乡字号/土字号”特指乡村特色产品品牌，源于中国政府出台政策实施农业品牌提升行动。

源于中美经贸摩擦的“极限施压”、来自香港局势的“止暴制乱”，体现了媒体和读者对此的关注度。

“夸夸群”“杀猪盘”皆源自网络现象，前者是一种以“全方位地用华丽的辞藻疯狂地夸奖吹捧”为主要内容的微信群，后者则是一种网络诈骗方式。

“接诉即办”“基层减负年”体现了政策向基层的倾斜。

“冰墩墩/雪容融”是2022年北京冬奥会和冬残奥会吉祥物的名字。

“2019年度中国媒体十大新词语”是基于中国国家语言资源监测语料库，利用语言信息处理技术，结合后期人工确认获得。语料来源包括九份主流报纸，20家电台、电视台的节目转写文本，以及四个门户网站网络新闻2019年1月1日至11月底的全部文本，共计65.7万个，语料规模近10亿字次，代表了中国主流媒体的关注点和语言特点。