台网红称蔡英文“总统”被中国大陆公司解约

台湾知名网红波特王因与台湾总统蔡英文合作拍摄影片，期间称呼蔡英文为“总统”而被中国大陆网络媒体解约，官方微博被迫关闭。波特王的公司“聚旸新媒体”周一（16日）召开记者会，表明不能接受对方的要求，波特王将放弃中国大陆市场，未来也不会再开设微博帐号。此事曝光后，引起台湾各界哗然，尤其是台湾年轻人之间的极大愤怒。许多人纷纷力挺波特王。

据《星岛日报》报道，中国大陆行销业者“徐州自由自在网路科技公司”（papitube）因无法接受波特王与蔡英文合拍的影片中提及“总统”两字，进而发布声明并解约。有网民发现，该公司的幕后老板是大陆第一网红“Papi酱”。



波特王周日（15日）晚在面簿发文指出，他与蔡英文的影片仅放在油管（Youtube）及面簿，但papitube在对话群组质问“是觉得没发在微博就没关系是不是？”要求无论任何平台都删除所有影片，并立刻解约，波特王表示“这每个月损失虽然不小，但我们真的跪不下去。”



波特王指出，他的微博帐号有100多万追踪者，都是他们团队自己经营的，但微博帐号因对方有绑“MCN”，所以合作方能直接窜改帐号密码，导致他们现在完全无法登入。波特王此前表示，如不能称台湾元首为“总统”，对方的钱不赚也罢。蔡英文周一对事件表示遗憾，她强调台湾是自由社会，反映大陆没有“政治归政治、经济归经济。”