习近平形容香港局面严峻 再度表态支持林郑月娥

中国国家主席习近平今天下午在中南海瀛台会见了来北京述职的香港特别行政区行政长官林郑月娥，并听取了她对香港当前形势和特别行政区政府工作情况的汇报。

这是两人自11月初以来再度见面。他们上次的会面是在上海举办的第二届中国国际进口博览会期间。习近平当时表示，北京对林郑月娥高度信任和充分肯定，并强调了“止暴制乱、恢复秩序仍然是香港当前最重要的任务”。

据新华社报道，习近平表示今年是“香港回归祖国以来局面最为严峻复杂的一年”，面对各种困难和压力，林郑月娥能坚守“一国两制”原则底线，依法施政，恪尽职守，做了大量艰苦工作。

他说，林郑月娥带领特别行政区政府积极回应社会关切，采取一系列政策措施扶助企业、纾缓民困，认真研究解决社会深层次矛盾和问题，因此对她在香港非常时期，显示出的勇气和担当，“中央是充分肯定的”。

习近平重申他11月14日在巴西出席金砖国家领导人第11次会晤期间对香港局势提及的三个“坚定不移”，包括维护国家主权安全发展利益、贯彻一国两制方针和反对任何外部势力干涉香港事务。

他说，中央将继续坚定支持林郑月娥带领香港特区政府依法施政，坚定支持香港警方严正执法、坚定支持爱国爱港力量，并希望社会各界人士团结一致、共同推动香港发展重回正轨。

中国国务院副总理韩正、中央书记处书记、中央办公厅主任丁薛祥、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪、中央政法委书记郭声琨、中共中央书记处书记、中央统战部部长尤权等官员也参加了会见。