消息：柳传志明天将宣布退休

据知情人士消息，联想集团创始人、联想控股董事长柳传志将在本周三（12月18日）宣布退休。

据澎湃新闻报道，联想控股相关人士对此表示：一切以公告为准。

据了解，联想控股可能在明天盘后正式发布公告。除了柳传志宣布退休，现年57岁的联想控股总裁朱立南也会宣布卸任。联想控股将交棒给联想控股高级副总裁兼首席财务官宁旻为首的年轻管理团队。

据悉，今年早些时候，柳传志已有退休的想法，等年底各方条件成熟时宣布退休。

柳传志1944年出生，籍贯江苏镇江，1966年毕业于中国人民解放军军事电信工程学院（现称西安电子科技大学）。

1984年，柳传志等11名科研人员从中科院计算所一间不足20平方米的小平房起步，先后打造出联想集团、君联资本、弘毅投资等一批领先企业。

其中，联想集团2004年联想并购IBM PC业务，逐步成长为全球最大PC公司，2017年位列《财富》世界500强第226位，君联资本、弘毅投资和联想之星也已成为中国投资行业的知名品牌。

2009年2月，当联想集团陷入困境时，柳传志重返联想集团，出任董事长，帮助公司渡过了最艰难时期，扭转了局面。2011年11月，柳传志功成身退，卸任联想集团董事长职务，将个人精力专注于母公司联想控股。

2018年， 柳传志作为“科技产业化的先行者”，获中共中央、国务院授予的“改革先锋”称号。

此番有望一同卸任的朱立南，1989年加盟联想，现任联想控股股份有限公司总裁、执行董事、执委会成员，全面负责联想控股的战略与业务发展。朱立南亦担任君联资本董事长。2001年，他创办了联想控股旗下专事风险投资业务的联想投资（后更名为君联资本）。

此番有望接班的宁旻，现年50岁，毕业于中国人民大学。1991年加盟联想，现任联想控股股份有限公司高级副总裁兼首席财务官、执行董事、执委会成员。

宁旻在联想控股负责的是公司的财务与资金、资本运作、风控与审计，以及资本市场和公共关系等相关工作，并主持财务投资业务的运营管理。