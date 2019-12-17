四季度23家中国上市公司卖房 12家前三季亏损

临近年关，又一批中国A股上市公司开始“卖房”大作战。近日，全新好、东方钽业、哈森股份等多家上市公司加入卖房大军，宣布出售旗下房产，出售理由多为盘活现有资产、优化资产结构、回笼资金等。

据新京报报道，进入四季度以来，已有至少23家上市公司宣布卖房。包括全新好、东方钽业、哈森股份、中房股份、*ST中安、中成股份、海正药业等。

记者注意到，近期宣布卖房的上市公司中，有些甚至已是年底突击卖房的常客。例如，中房股份拟出售持有的新疆兵团大厦裙楼一层和三层的房产，交易总额1.33亿元，预计增加公司2019年营收1.27亿元，增加净利润5100万元左右。

而在2017年、2018年，中房股份也曾有过出售房产的事迹，且同样发生在12月份，此举引来监管层的质疑。

深交所本月初向中房股份发出问询函，要求公司说明其持续经营能力是否存在重大不确定性，以及出售投资型房地产是否为避免因营收低于1000万元或连续2年净利润为负，被实施退市风险警示。

事实上，通过年末出售资产调节利润、保壳摘帽，已经成为A股公司的老套路。根据公告梳理，进入四季度以来，已有至少23家A股上市公司宣布卖房，这些公司中，大多数前三季度业绩不容乐观。

